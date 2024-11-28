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انهيار جزئي لمنزل في الإسكندرية.. والحماية المدنية تتدخل

04:13 م الخميس 28 نوفمبر 2024

انهيار جزئي بمنزل

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الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

انهارت أجزاء من منزل قديم مكون من طابقين في منطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من منزل شارع بشارع الليثي بمنطقة العطارين، وانتقل مسئولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن المنزل بناء قديم، مكون من طابقين، مأهول السكان، وانهيار أجزاء داخلية من العقار، دون حدوث أي إصابات، واحتجاز بعض السكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخلاء السكان ووضع حواجز حديدية بمدخل المنزل والشارع المؤدي إليه، لتأمين المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.





انهيار منزل الإسكندرية الحماية المدنية
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