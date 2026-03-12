أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم في نطاق محافظة بني سويف.

وقوع حادث بالطريق الصحراوي الشرقي القديم

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام كمين المثلث اتجاه قرية سنور، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

إصابة 8 أشخاص في الحادث

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين إصابة "أحمد م. ق."، 40 عامًا، بجروح متفرقة بالجسم، و"عاطف م. م."، 54 عامًا، بكدمات وسحجات، و"عصام م. م."، 37 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بفروة الرأس والوجه، و"مختار إ. إ."، 55 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"السيد م. ع."، 56 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بفروة الرأس والوجه.

كما أصيب "عبد الله ص. ج."، 51 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"عبد الرحمن ع. ط."، 52 عامًا، بكدمة بفروة الرأس والوجه، و "محمد ح. م."، 37 عامًا، سائق السيارة.

نقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بني سويف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.