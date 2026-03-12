إعلان

محافظ القليوبية يكلف نقابة المهندسين بإعداد تصور فني لمواجهة البناء المخالف

كتب : أسامة علاء الدين

11:47 ص 12/03/2026
استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس تامر رمضان نقيب المهندسين بالقليوبية، يرافقه أعضاء مجلس نقابة المهندسين الفرعية الجدد، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المحافظة والنقابات المهنية ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

تهنئة المحافظ لأعضاء المجلس المنتخب

وخلال اللقاء، هنأ محافظ القليوبية أعضاء مجلس النقابة على ثقة الجمعية العمومية وانتخابهم لتمثيل مهندسي القليوبية، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بمهنة الهندسة وتعزيز دور المهندسين في خدمة المجتمع.

تأكيد دور المهندسين في المشروعات القومية

وأكد المحافظ الدور المحوري الذي يقوم به المهندسون في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستفادة من الخبرات الهندسية في دعم خطط التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكليف بإعداد دراسة لمواجهة البناء المخالف

كما طلب محافظ القليوبية من نقيب المهندسين إعداد تصور ودراسة فنية متكاملة لبحث آليات التعامل مع مشكلة البناء المخالف، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ تحد من هذه الظاهرة وتحافظ على النسق العمراني للمحافظة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

تأكيد التعاون بين النقابة والمحافظة

ومن جانبهم، أعرب نقيب المهندسين بالقليوبية وأعضاء مجلس النقابة عن تقديرهم لمحافظ القليوبية على حفاوة الاستقبال، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمساهمة بخبراتهم في دعم جهود التنمية وتحقيق رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات.

