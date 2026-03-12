إعلان

"هنطلعك السوسة ببذر البصل".. طريقة غريبة لعلاج الأسنان بالبحيرة تثير الجدل

كتب : أحمد نصرة

11:12 ص 12/03/2026
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طريقة شعبية غريبة لعلاج تسوس وألم الأسنان، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

ويظهر في الفيديو شخص يشعل النيران في بذور معينة، ويضع عليها مادة غير معلومة، ثم يغطيها بزجاجة ذات قاعدة مفتوحة، ليطلب من المريض استقبال الدخان المتصاعد من فوهة الزجاجة داخل فمه، زاعمًا أن تلك الطريقة تساعد في علاج تسوس الأسنان واستخراج ما وصفه بـ"السوسة" منها.

وأكد ناشر المقطع أن الطريقة ناجعة وفعالة، مطالبًا من يشكك في فعاليتها بالحضور لتجربتها بنفسه، معلنًا عن عنوانه في مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.
تشكيك واسع في صحة الطريقة

في المقابل شكك عدد كبير من مشاهدي المقطع في صحة هذه الطريقة، مؤكدين أنها لا تستند إلى أي أساس علمي، وأن ما يظهر في الفيديو ليس سوى أجزاء من البذور المستخدمة في التجربة.

وكتب أحد المتابعين ويدعى خالد لحصادي أن ما يظهر في الفيديو ناتج عن تسخين بذور البصل على النار مع وضع قطرات من الزيت عليها، موضحًا أن الحرارة والزيت يؤديان إلى خروج قلب البذرة، ما يوهم المشاهد بأنها دودة أو سوسة.

وأضاف متابع آخر يدعى عبد الرحمن الصنقري أن ما يحدث مجرد خداع بصري، قائلًا إن الزيت أو الحرارة يؤديان إلى خروج قلب بذرة البصل فيبدو وكأنه دودة، وهو ما يعتقد البعض خطأ أنه "سوسة الأسنان".

وأكمل أن تسوس الأسنان ليس حشرة كما يعتقد البعض، وإنما ناتج عن بكتيريا وعوامل تؤدي إلى تآكل طبقات السن، مشبهًا ذلك بما يحدث في الحديد عند إصابته بالصدأ، حيث تتآكل طبقاته بفعل عوامل كيميائية وليس بسبب حشرة تأكله.

تسوس الأسنان علاج شعبي فيديو متداول السوشيال ميديا وادي النطرون

