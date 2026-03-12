تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، المدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ، كما تابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات المقام بمنطقة وادي الخناصير على طريق شرم الشيخ – دهب، وذلك في إطار متابعة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة ودعم السياحة البيئية.

الاطلاع على المخطط العام لنظام التشغيل

وخلال الجولة، اطّلع المحافظ على المخطط العام لنظام تشغيل المصنع وآليات العمل داخله.

كما تفقد بدء أعمال التطوير والتوسعة بالمصنع، والتي تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وزيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة تدوير المخلفات، بما يتواكب مع النمو السياحي والعمراني الذي تشهده مدن المحافظة.

الالتزام بمعايير السلامة البيئية

ووجه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية لسير العمل داخل المصنع، لضمان انتظام التشغيل وتطبيق الاشتراطات البيئية، مؤكدا على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة البيئية وتطوير البنية التحتية بالموقع.

مساحة المدفن 10 أفدنة

وأشار المحافظ إلى أن المدفن الصحي مقام على مساحة تقارب 10 أفدنة، جرى إنشاؤه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.

دعم المنظومة بمعدات حديثة

وأوضح أنه جرى دعم المنظومة بعدد من المعدات، من بينها لودر مجنزر، وسيارتا قلاب سعة 20 متر مكعب، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل والتعامل مع المخلفات بأسلوب علمي حديث.

توسعة المصنع

كما أكد على أن تطوير منظومة إدارة المخلفات، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة بالمصنع، يمثل خطوة هامة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، بما يدعم مكانة مدن المحافظة كوجهات للسياحة البيئية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والمختصين.