محافظ الإسكندرية يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس لبحث سبل التعاون -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:20 ص 12/03/2026
استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، غبطة ثيودوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، لبحث سبل تعزيز التعاون والتواصل مع الأجهزة التنفيذية بما يدعم العمل المجتمعي.

إشادة بالدور الإنساني للبطريركية في مصر وإفريقيا

ورحب محافظ الإسكندرية بزيارة بطريرك الروم الأرثوذكس، معرباً عن اعتزازه بالدور الروحي والإنساني الذي تضطلع به البطريركية، وما تقدمه من إسهامات دينية واجتماعية بارزة في مصر وعلى مستوى القارة الأفريقية.

وأكد عطية أهمية تعزيز أطر التعاون لترسيخ قيم المحبة والتسامح وخدمة المجتمع بمختلف فئاته، مشدداً على أن الإسكندرية تظل نموذجاً حياً للتعايش المشترك.

البطريرك: الإسكندرية جسر حضاري يربط الشعوب


من جانبه، أعرب البابا ثيودوروس الثاني عن تقديره لجهود محافظة الإسكندرية في دعم روح التعاون بين جميع أبناء المجتمع، مشيدا بما تشهده المدينة من حراك تنموي وخدمي يسهم في تحسين جودة الحياة.
وأكد البطريرك على عمق الروابط التاريخية التي تجمع الإسكندرية بمختلف الأديان، واصفاً إياها بأنها جسر ثقافي وإنساني عريق يربط بين الحضارات.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الحوار والتفاهم، مع إبراز المكانة الحضارية للإسكندرية كمنارة للعلم والقيم الإنسانية عبر تاريخها الممتد.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية ثيودوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس أخبار الإسكندرية التعايش المشترك التعاون المجتمعي بطريركية الإسكندرية تنمية الإسكندرية 11 مارس 2026

