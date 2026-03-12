أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. انخفاض الطماطم

انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والكانتلوب مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و28 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا، بتراجع جنيه.

