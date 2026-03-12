إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. انخفاض الطماطم

كتب : ميريت نادي

11:40 ص 12/03/2026 تعديل في 12:39 م

أسعار الفاكهة والخضروات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والكانتلوب مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و28 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا، بتراجع جنيه.

اقرأ أيضا:

أسعار السمك اليوم في سوق العبور.. زيادة المكرونة السويسي

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة سعر البطاطس سعر الطماطم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل القرعة بساعات.. الزمالك يعترض على استخدام بالذكاء الاصطناعي
رياضة محلية

قبل القرعة بساعات.. الزمالك يعترض على استخدام بالذكاء الاصطناعي
مصطفى كامل يعلن استقرار الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا
دراما و تليفزيون

مصطفى كامل يعلن استقرار الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا
"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي
رياضة محلية

"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
أخبار مصر

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا