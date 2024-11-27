وداع حزين.. سفاجا تشيع مدرب الغطس ضحية حادث لانش البحر الأحمر- صور

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شيع المئات من أهالي سفاجا، اليوم الأربعاء، جثمان مدرب الغطس علاء حسين محمد بهجت، الذي لقي مصرعه خلال غرق لانش "sea story" أثناء رحلة رحلة بحرية بمدينة مرسى علم جنوبي محافظة البحر الأحمر.

أقام الأهالي صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد الحسين بن علي بمدينة سفاجا، وسط حالة من الحزن والأسى لوفاته بالمركب المنكوب.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، لوفاة الفقيد المشهود له بين أهالي سفاجا بحب العمل الخيري والإخلاص.

كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قد أعلن أمس الثلاثاء عن إنقاذ بلغ 33 شخصاً من ركاب اللانش ، فيما جرى انتشال 4 جثث فقط، ليصبح إجمالي عدد من جرى إخراجهم من المياة 37 شخصاً على قيد الحياة، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 7 آخرين مفقودين آخرين.