قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهمة بقتل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بمركز فايد إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها، مع تحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي في القضية.

جريمة هزّت مركز فايد

وتعود تفاصيل الواقعة إلى جريمة مأساوية شهدتها عزبة الصفيح المجاورة لوحدة مرور فايد، حيث عُثر على جثمان طفل صغير مقتول، ما أثار حالة من الحزن والغضب بين الأهالي في المنطقة.

تحرك أمني وكشف ملابسات الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد بالعثور على جثة الطفل، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والمباحث إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص وبدء التحريات.

خلافات جيرة وراء الجريمة

وكشفت التحريات أن المتهمة، وهي جارة أسرة الطفل، ارتكبت الجريمة على خلفية خلافات سابقة مع أسرة المجني عليه بسبب مشكلات الجيرة، قبل أن يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة تتولى التحقيقات

وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تُحال القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، والتي أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهمة إلى المفتي تمهيدًا للحكم بالإعدام.