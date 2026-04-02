ميناء بورتوفيق في السويس

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء السويس لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية الأفقية.

وأوقفت إدارة الميناء حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

ووجه اللواء عبدالرحيم بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.