أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ضرورة إتمام عملية تبادل الأسرى مع روسيا، مشيرا إلى أنه يُجرى حاليا التحضير لعملية تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، حيث يُتوقع إتمامها.

وأضاف زيلينسكي، خلال خطاب متلفز اليوم الأحد: "التواصل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن الضمانات، وهي ضمانات لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مؤخرًا وأعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ".

وتابع الرئيس الأوكراني: "يجري التحضير لعملية تبادل الأسرى (ألف أسير مقابل ألف أسير) ويجب أن تتم. وقد تعهد الأمريكيون بتقديم هذه الضمانات، وقد سلمت قيادة التنسيق الأوكرانية قوائم بأسماء ألف أسير حرب إلى الجانب الروسي.

وقد توسطت الولايات المتحدة في التوصل إلى هذا الاتفاق، ولذلك نتوقع من الجانب الأمريكي أن يلعب دورًا فعالًا في ضمان تنفيذه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح، في وقت سابق، بأن قادة روسيا وأوكرانيا اتفقوا على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام وتبادل الأسرى بناء على طلبه.