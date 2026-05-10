أصيب شخصان، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وأحد القطارات بمزلقان أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث أثناء عبور الموتوسيكل المزلقان، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

رفع آثار الحادث وفحص الملابسات

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الواقعة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما تواصل الأجهزة المعنية أعمال الفحص وجمع المعلومات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.