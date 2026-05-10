"شقة وسيارة وهواتف آيفون".. مفاجآت جديدة في قضية دنيا فؤاد بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

10:42 م 10/05/2026

كشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات في قضية البلوجر دنيا فؤاد، المتهمة بجمع تبرعات من المواطنين بزعم إصابتها بمرض السرطان، أن التحريات والفحوصات الأولية أشارت إلى قيامها بشراء شقة سكنية وسيارة خاصة وسكوتر، إلى جانب عدد من هواتف آيفون، باستخدام أموال التبرعات التي حصلت عليها من المتابعين.

وأضافت المصادر أن جهات التحقيق تواصل فحص التحويلات المالية والحسابات البنكية المرتبطة بالمتهمة، إلى جانب مراجعة أوجه إنفاق الأموال التي جُمعت خلال الفترة الماضية، للتأكد من مدى ارتباطها بالبلاغات المقدمة من المواطنين.

حساب بنكي باسم شخص آخر

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات كشفت وجود حساب بنكي تم تحويل جزء من الأموال إليه، إلا أن الحساب لا يحمل اسم دنيا فؤاد، وإنما يخص شخصًا آخر، لم يُكشف حتى الآن عن طبيعة علاقته بالمتهمة أو دوره المحتمل في القضية.

وتواصل جهات التحقيق فحص حركة الحساب والتحويلات المالية المرتبطة به، ضمن أعمال التحري وجمع المعلومات.

التحفظ على ممتلكات مرتبطة بالقضية

وأوضحت المصادر أن الأجهزة المعنية تحفظت على بعض الممتلكات المشار إليها، لحين انتهاء التحقيقات وبيان مصدر الأموال المستخدمة في شرائها، بالتزامن مع سماع أقوال عدد من مقدمي البلاغات والشهود.

مراجعة التقارير الطبية والسجلات العلاجية

وتواصل جهات التحقيق فحص التقارير الطبية والأشعات والتحاليل المنسوبة للمتهمة، مع مطابقتها بالسجلات الرسمية بالمستشفيات والمراكز الطبية، إلى جانب مراجعة سجلات الدخول والخروج وأي بروتوكولات علاجية مسجلة باسمها.

بلاغات رسمية وتحويلات مالية

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات رسمية تقدم بها عدد من المواطنين، أكدوا خلالها تحويل مبالغ مالية إلى دنيا فؤاد بدافع إنساني، عقب نشرها مقاطع فيديو ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت فيها عن معاناتها مع المرض وحاجتها للعلاج، قبل أن تتصاعد الشكوك حول صحة تلك الادعاءات.

فحص الأدلة الرقمية وسماع أقوال الشهود

وتواصل النيابة العامة سماع أقوال الشهود والمبلغين، إلى جانب فحص الأدلة الرقمية والمحادثات المرتبطة بالقضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب انتهاء التحريات والتقارير الفنية.

جدل واسع على مواقع التواصل

وأثارت القضية حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين متعاطفين مع المتهمة ومشككين في روايتها، خاصة في ظل عدم ظهور مستندات طبية رسمية تؤكد حقيقة حالتها الصحية حتى الآن.

