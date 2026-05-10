قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يطرح نمطًا جديدًا للإسكان لمحدودي الدخل بالشراكة مع المطور العقاري بنظام التمويل العقاري.

وأوضحت عبد الحميد خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" على قناة الشمس، أن الأراضي ستُتاح للمطورين بسعر المرافق فقط بـ1200 جنيه للمتر، وهو سعر مدعوم جدًا.

وأشارت إلى أن الصندوق وضع سقفًا سعريًا للشقة مليون وربع جنيه للعمارة بدون أسانسير، ومليون و350 جنيهاً بالأسانسير، مع تشطيب كامل وثلاث غرف وصالة.

ولفتت إلى أن "الناس هتاخد تقسيط على 20 سنة تمويل عقاري مدعوم بـ8%، مع دعم نقدي يوصل لـ180 ألف جنيه يخصم من تمن الوحدة، والمقدم من 30% لـ50%".

وأكدت أن المطورين المؤهلين يجب أن تكون لديهم ملاءة مالية تتجاوز 2 مليار جنيه، أو سبق لهم تنفيذ ناجح بالمشروع القومي، مع دراسة ملفاتهم فنياً ومالياً.

وشددت الرئيسة التنفيذية للصندوق على أن العمارات ستُجهز لتركيب أسانسير مستقبلًا، مع اشتراطات للمستفيدين بحدود دخل وعدم سابق استفادة وعدم وجود وحدة ملك.