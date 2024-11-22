مصرع شابين في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شابان مصرعهما، إثر حادث تصادم دراجة بخارية مع توك توك، بمدخل مدينة سمسطا محافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع "توك توك" أمام الإدارة الزراعية بمدخل مدينة سمسطا.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع "أحمد.ح.ص"، 27 عامًا، مقيم قرية طلا التابعة لمركز الفشن، و "طه.ج.ا"، 17 عامًا، مقيم مركز سمسطا.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى الفشن المركزي، وإيداعهما مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.