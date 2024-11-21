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أماكن طرح كراسات شقق سكن لكل المصريين 5 بمحافظة سوهاج

02:18 م الخميس 21 نوفمبر 2024

سكن لكل المصريين

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

بدأت مكاتب البريد من يوم 18 نوفمبر الجاري في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في شراء كراسات الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 18 ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، على أن يبدأ فتح باب الشراء للأشخاص العاديين يوم 26 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 24 ديسمبر المقبل.

ينشر "مصراوي" خلال هذا التقرير أسماء مكاتب البريد التي يتوافر فيها بيع كراسات شروط سكن لكل المصريين 5 للمواطنين، بمحافظة سوهاج، والبالغ عددها 13 مكتب بريد.


وجاءت أسماء مكاتب البريد وعناوينها كالتالي:

1 - سوهاج فرعي، ويقع في شارع الحميات.

2- مكتب بريد التحرير، ويقع في شارع التحرير.

3- مكتب بريد عزبة راشد، ويقع في عزبة راشد بحي غرب سوهاج.

4- مكتب بريد البلينا الرئيسي، ويقع في شارع خور الساحل.

5- مكتب بريد جرجا الرئيسي، ويقع في شارع أحمد عرابي،

6- مكتب بريد المنشأة الرئيسي، ويقع في شارع المأمون.

7- مكتب بريد طما الرئيسي، ويقع في مركز مدينة طما.

8- مكتب بريد طهطا الرئيسي، ويقع في شارع صلاح سالم.

9- مكتب بريد المراغة الرئيسي، ويقع في مدينة المراغة.

10- مكتب بريد جهينة الرئيسي، ويقع في شارع الجمهورية، بجوار مركز شباب جهينة.

11- مكتب بريد أخميم الرئيسي، ويقع في شارع الثورة.

12- مكتب بريد ساقلتة الرئيسي، ويقع في شارع الحرية.

13- مكتب بريد دار السلام الرئيسي، ويقع في مدينة دار السلام.

وجاءت أماكن طرح كراسات شقق سكن لكل المصريين 5 بجميع المحافظات كالتالي:

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