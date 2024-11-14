بني سويف توفر البيض بسعر 150 إلى 155 جنيهًا للكرتونة -صور

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إطلاق مبادرة لتخفيض سعر البيض من خلال منافذ بيع بيض المائدة التي تقع ضمن مشروعات الدواجن المركزية بالمحافظة، ليتراوح سعره ما بين 150 إلى 155 جنيها للكرتونة.

جاء ذلك خلال تفقده منافذ البيع التابعة للمحافظة، مشيرا إلى أن هذه المنافذ تأتي كجزء من خطة المحافظة لتحقيق التوازن في سوق السلع الأساسية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية.

كما أوضح المحافظ أن مشروعات الدواجن المركزية التي تديرها المحافظة تمثل ركيزة أساسية في دعم استقرار السوق، حيث تساهم في تحقيق التوازن في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ تأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية الحالية وجهود الحكومة في توفير السلع بأسعار مخفضة، بما يعكس التزام الدولة برفع العبء عن كاهل المواطن البسيط وتقديم خدمات متوازنة لكل فئات المجتمع.

وطالب المحافظ، بضرورة إنشاء 7 منافذ إضافية على مستوى مراكز المحافظة، ليصبح إجمالي عدد المنافذ 10 منافذ موزعة على المراكز، لتلبية احتياجات المواطنين بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.