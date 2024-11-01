فحص 1921 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية شاويش التابعة لمركز اهناسيا، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1921 مواطنا في 9 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، أسنان، رمد، عظام" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 232 تحليل دم و طفيليات، و 11 حالة أشعة، و إصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة، فضلا عن عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 177 مواطنا.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت تخصصات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، و الأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.