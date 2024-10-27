"القط في المصيدة" .. ماذا يحدث داخل نادي دمنهور بالبحيرة؟

البحيرة - أحمد نصرة:

عقب تزايد أعداد القطط داخل نادي دمنهور للألعاب الرياضية، وشكاوى الأعضاء من انتشارها، لجأت إدارة النادي إلى التعامل مع المشكلة عن طريق نشر مصائد لاصطيادها وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض.

تقول جيهان محمود: "هو ده منظر يرضى ربنا ولو القطة المحبوسة دي أم وولادها منتظرينها تجيب لهم الأكل، منتهى الوحشية والقسوة من البشر".

وتتساءل رشا الوليلي: "وهي القطط دى تؤذيكم فى إيه، ده بدل ما تأكلوهم وتعاملوهم بلطف ورحمة".

وترفض عزة الغزالي هذه الطريقة : "حسبي الله ونعم الوكيل القطط ألطف حيوانات وعمر ما قطة أو كلب يعض إلا إذا حد عاكسه لانه بيدافع عن نفسه".

وتتبنى شيماء البشبيشي الرأي السابق: "حرام عليهم والله انا كنت بفرح وأنا بأكلهم وأشربهم دي روح طوافة متستهلش كده، ومع الأسف بلاقي أطفال بتئذيهم وأهاليهم شايفنهم ومحدش بيقولهم كده غلط أطعموهم بدل ما تحبسوهم او تسربوهم".

ويحذر السيد سالم من عواقب اختفاء القطط من النادي: "الست المحترمة اللى خافت من القطط والكل حاول يقوم بالواجب حتى يرضيها لا مانع ولكن سوف يوجد أشياء كثيرة بسبب عدم وجود القطط مثل كثرة الفئران التى سوف تلوث المكان كله وتنشر الأمراض بسبب عدم وجود القطط".

في المقابل من الآراء السابقة كان لسندس يونس رأي آخر: "مش معنى إن حضرتك أو غيرك بتحب القطط أن مفروض علينا كلنا نحبها!! في ناس بتخاف وناس بتقرف وناس عندها فوبيا غير أنها مش مطعمة وممكن تخربش طفل تأذيه محدش قال هيسموهم ولا الكلام ده يكفي يطلعوهم برة النادي، اللي زعلان عليهم ممكن يتبانهم في بيته أو ياخدهم بنفسه جمعية الرفق بالحيوان".

وتؤيد شيرين أبو زيد الخطوة التي اتخذها النادي: "مش كل الناس بتحب القطط وفعلا مزعجة جدا لأي حد مش بيحبها أو بيخاف منها وكمان مضرة عشان الأطفال بيتعاملوا معاها مباشرة ودي قطط شوارع يعني لا فيه اعتناء ولا تطعيم، مرض السعار بييجي من أي خربشة حتى لو بسيطة من القطط والكلاب".

ويؤيد عماد عبد ربه: "عمل صحيح هو مش بيعذبها هو هينقلها لمكان بعيد عن الأطفال والناس لأن فيه مرض فوبيا القطط عند البعض".

وتدعم دعاء عبد العزيز الحد من انتشار القطط بالنادي: "أنا بترعب منهم وبناتي كمان والله بقعد أربع رجلي فوق الكرسي من رعبي وبينطوا على الكراسي والتربيزات رغم اني بديها أكل عشان تبعد، أنا عارفه إنهم حيوانات ضعيفة بس فعلا والله عندي فوبيا منهم مش بأذيهم طبعا بس مش بحبهم يقربوا مني"