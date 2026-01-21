"زميله طمع في العهدة".. ليلة مقتل "يوسف" ودفن جثمانه في الجبل

كتب- أحمد عادل:

ظهر شقيق "يوسف جبريل" الأكبر في فيديو نشره على موقع "فيسبوك"، يستغيث باكيًا بعد تغيب شقيقه أثناء عمله بإحدى الشركات في محافظة البحر الأحمر متمنيًا عودته سالمًا، إلا أن الصدمة كانت في عودة جثمانه، بعدما قُتل على يد 4 أشخاص، من بينهم زميله في العمل لسرقة عهدة عمل كانت بحوزته.

وقال شقيق "يوسف" في مقطع الفيديو وهو في حالة انهيار تام وفي الخلفية صوت صراخ والدته، أن شقيقه متغيب عن المنزل منذ يومين، بعد أن ذهب إلى العمل في إحدى الشركات بالغردقة.

وتابع شقيق الضحية، "يوسف كان نازل من الجبل بعربية معاه وعطلت وركب مع ناس تاني ومن يومها غايب اللي يعرف عنه حاجة والنبي ياريت يبلغنا".

ورغم أن الأجهزة الأمنية لم تتلقى أي بلاغات في هذا الشأن إلا أن قوات الأمن رصدت مقطع استغاثة شقيق "يوسف" وشكلت لجان بحث حتى تمكنت من حل اللغز.

زميل "يوسف" في العمل عامل مُكلف بنقل عهدة مالية من مقر الشركة لأحد العملاء، فخطط مع 3 آخرين لسرقته بالإكراه.

وبعد تحرك المجني عليه اعترض المتهمون سيارته واستدرجوه تحت تهديد السلاح إلى منطقة جبلية خالية من المارة، وأطلق أحدهم عيارًا ناريًا من بندقية آلية ما أسفر عن مقتل الضحية متأثرًا بإصابته.

استولى المتهمون على المبلغ المالي الذي كان بحوزة المجني عليه، وقاموا بدفن جثمانه في حفرة أعدوها في المنطقة النائية ولاذوا بالفرار من مكان الواقعة قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض عليهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

اقرأ أيضًا:

"للاستيلاء على شقتها".. قرار قضائي جديد بشأن المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت الدم |مستند