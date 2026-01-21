ترامب يتراجع عن تهديده بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية بسبب جرينلاند

دافوس (سويسرا) - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يعتزم التراجع عن تهديده بفرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية على خلفية موقفها من استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة "جرينلاند".

وأشار ترامب إلى أن قراره يأتي بناء على توصله إلى اتفاق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته على "إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن الأمن في القطب الشمالي.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال": "بناء على اجتماع مثمر للغاية عقدته مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، فقد شكلنا إطارا لاتفاق مستقبلي فيما يتصل بجرينلاند، وفي واقع الأمر، منطقة القطب الشمالي بأكملها".

وأضاف ترامب: "إن هذا الحل، إذا تم تنفيذه، سيكون حلا عظيما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول حلف شمال الأطلسي. وبناءً على هذا الفهم، لن أقوم بفرض التعريفات التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير. وتجري مناقشات إضافية بشأن القبة الذهبية من حيث صلتها بجرينلاند. وسيتم توفير المزيد من المعلومات مع تقدم المناقشات".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن نائبه "جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وعدد من الآخرين، حسب الحاجة، سيكونوا مسؤولين عن المفاوضات، وسوف يقدمون تقاريرهم إلي مباشرة".

وجاء إعلان ترامب، بعد إعلان تراجعه عن تهديده باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على الجزيرة التابعة للدنمارك والتي يقول إنها بالغة الأهمية للأمن القومي الأمريكي.

وقبل أيام، أعلن ترامب أنه اعتبارا من 1 فبراير 2026 ستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع البضائع الواردة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 25% في الأول من يونيو 2026، وتبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء جرينلاند بالكامل.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن تسعى لإتمام صفقة شراء جرينلاند منذ أكثر من 150 عامًا، وأن محاولات سابقة من رؤساء أمريكيين باءت بالفشل بسبب رفض الدنمارك، موضحًا أن التطورات الأخيرة، ولا سيما برامج "القبة الذهبية" وأنظمة الأسلحة الدفاعية والهجومية الحديثة، جعلت الحاجة إلى الاستحواذ على الجزيرة أكثر إلحاحًا، مؤكدًا أن فعالية هذه الأنظمة لن تكتمل دون شمول جرينلاند.

وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة منفتحة فورًا على التفاوض مع الدنمارك أو أي من الدول المعنية، رغم ما قدمته لها واشنطن، على حد قوله، من مستويات عالية من الحماية على مدى عقود طويلة.