قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فيضانات تونس والعاصفة الترابية التي تضرب ليبيا لن تؤثر على الأحوال الجوية في مصر، مؤكدةً أن البلاد لا تتأثر بالعواصف التي تضرب دول المغرب العربي مثل: الجزائر وليبيا وتونس، وكذلك بعض مناطق جنوب أوروبا مثل: إيطاليا واليونان.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن العواصف الترابية في ليبيا والأمطار الغزيرة التي تشهدها تونس وغيرها من الدول المجاورة، لا تمثل أي تهديد على مصر، وذلك بسبب اختلاف التوزيعات الضغطية، وأن مصر تتأثر حاليًا بكتل هوائية شرقية ذات مصادر مختلفة عن التي تؤثر على دول الجوار.

وأشارت منار غانم، إلى أن مصر تتأثر حاليًا بمرتفع جوي على عكس تلك الدول السابق ذكرها، فهي تتأثر بمنخفض جوي متعمق سطحي على سطح الأرض موجود على سطح البحر المتوسط، ومنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، الأمر الذي تسبب في حدوث عواصف، مثل العاصفة هاري.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن الفترات المقبلة ستشهد فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مؤكدة أن هذه الأحوال لا ترتقي إلى مستوى الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب في فيضانات.

وأكدت الدكتورة منار غانم، أن مصر لن تشهد فيضانات خلال الفترة القادمة، وأن أي تقلبات جوية شديدة في الدول المجاورة لن يكون لها أي تأثير على الأحوال الجوية في جمهورية مصر العربية، مشددة على أن فرص الأمطار ستكون محدودة وخفيفة، ولا ترتقي إلى الغزيرة.

