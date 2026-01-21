إعلان

"فيضانات تونس وعاصفة ليبيا الترابية".. هل تتأثر مصر؟ رد حاسم من الأرصاد

كتب : أحمد العش

10:15 م 21/01/2026

"فيضانات تونس وعاصفة ليبيا الترابية".. هل تتأثر مص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فيضانات تونس والعاصفة الترابية التي تضرب ليبيا لن تؤثر على الأحوال الجوية في مصر، مؤكدةً أن البلاد لا تتأثر بالعواصف التي تضرب دول المغرب العربي مثل: الجزائر وليبيا وتونس، وكذلك بعض مناطق جنوب أوروبا مثل: إيطاليا واليونان.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن العواصف الترابية في ليبيا والأمطار الغزيرة التي تشهدها تونس وغيرها من الدول المجاورة، لا تمثل أي تهديد على مصر، وذلك بسبب اختلاف التوزيعات الضغطية، وأن مصر تتأثر حاليًا بكتل هوائية شرقية ذات مصادر مختلفة عن التي تؤثر على دول الجوار.

وأشارت منار غانم، إلى أن مصر تتأثر حاليًا بمرتفع جوي على عكس تلك الدول السابق ذكرها، فهي تتأثر بمنخفض جوي متعمق سطحي على سطح الأرض موجود على سطح البحر المتوسط، ومنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، الأمر الذي تسبب في حدوث عواصف، مثل العاصفة هاري.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن الفترات المقبلة ستشهد فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مؤكدة أن هذه الأحوال لا ترتقي إلى مستوى الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب في فيضانات.

وأكدت الدكتورة منار غانم، أن مصر لن تشهد فيضانات خلال الفترة القادمة، وأن أي تقلبات جوية شديدة في الدول المجاورة لن يكون لها أي تأثير على الأحوال الجوية في جمهورية مصر العربية، مشددة على أن فرص الأمطار ستكون محدودة وخفيفة، ولا ترتقي إلى الغزيرة.

اقرأ أيضًا:

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم فيضانات تونس ليبيا مصر الأرصاد الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ارتفعت أسعار "آيفون" في مصر؟ رد رسمي يحسم الجدل
أخبار و تقارير

هل ارتفعت أسعار "آيفون" في مصر؟ رد رسمي يحسم الجدل
عضو شعبة الذهب: عيار 21 قد يكسر حاجز الـ 7 آلاف جنيه
أخبار مصر

عضو شعبة الذهب: عيار 21 قد يكسر حاجز الـ 7 آلاف جنيه
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
أخبار البنوك

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة
مسرح و تليفزيون

"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام