طعنها بسكين.. قرار قضائي عاجل بشأن حلاق متهم بقتل صغيرة بالدقهلية

كتب : رامي محمود

10:43 م 21/01/2026

طعنها بسكين.. قرار قضائي عاجل بشأن حلاق متهم بقتل

الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام شنقًا لحلاق تخلص من طفلة وشرع في قتل والدتها بقرية المستعمرة الغربية التابعة للوحدة المحلية للستاموني، مركز بلقاس، لرغبته في إقامة علاقة بالوالدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، أحمد عبد العليم يوسف، ومصطفى فهيم العدوي، وأمانة سر محمود محمد عبد الرزاق.

وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة قد أحال المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة بعد أن قتل الطفلة "ريتاج ال. ف" عمدًا مع سبق الإصرار، إذ عقد العزم على قتلها، وأمسك بسكين وقام بملاحقتها وطعنها عدة طعنات أودت بحياتها، انتقامًا من أسرتها على إثر خلاف سابق، وفقًا لما ورد في التحقيقات وتقرير الصفة التشريحية.

وأضافت التحقيقات أن الجريمة اقترنت بمحاولة قتل المجني عليها "ف. إ. ع. م"، حيث قام المتهم بمحاولة الاعتداء عليها بسكين أثناء خروجها من المنزل، إلا أن محاولته فشلت بسبب لجوئها إلى مكان آمن وإغلاق الباب قبل وصوله إليها.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكين" دون ترخيص أو مبرر قانوني.

وكشفت التحريات الأولية لضباط مباحث مركز الستاموني بالدقهلية عن تورط الحلاق في قتل الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات بقرية المستعمرة الغربية، في جريمة انتقامية تستهدف الأسرة ووالدة الطفلة.

محكمة جنايات المنصورة الدقهلية الإعدام شنقًا لحلاق قرية المستعمرة جريمة قتل

