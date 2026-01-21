بأسعار مخفضة.. محافظ بني سويف يفتتح أول معارض "أهلاً رمضان" (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أول معرض ضمن سلسلة معارض "أهلاً رمضان"، التي تنظمها الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة.

وأتى ذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك بهدف توفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وخلال جولته، تفقد المحافظ باكيات وأقسام المعرض المقام بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، والذي يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والتموينية، تشمل السكر، والأرز، والزيوت، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والفاكهة، وياميش رمضان، وبيض المائدة، والبقوليات، والمخللات، والدقيق.

وأشاد محافظ بني سويف بالمعرض، الذي يوفر احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مؤكدًا أن الهدف هو التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، للتوسع في إقامة معارض وشوادر مماثلة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

ووجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم الحركة داخل المعرض، وتجنب الزحام والتكدس، خاصة مع الإقبال المتوقع من المواطنين، مع التأكيد على حسن معاملة المترددين.

كما شدد المحافظ على تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية، للتأكد من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات، والالتزام بالأسعار المعلنة والمتفق عليها، مع ضرورة الإعلان الواضح عن أسعار السلع ووضع لافتات بها.