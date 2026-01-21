أمن الشرقية يضبط سيدة ألقت طفلتها الرضيعة أمام مسجد في فاقوس

الشرقية - ياسمين عزت:

عثَر أهالي قرية إكياد التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، على طفلة حديثة الولادة ملقاة أمام مسجد السكة الحديد، في مشهد مؤلم أثار صدمة وحزن المصلين عقب صلاة الفجر.

وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى موقع البلاغ، فيما دفعت وزارة الصحة بسيارة إسعاف لنقل الطفلة إلى حضّانة مستشفى فاقوس العام، حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

وبدأت الأجهزة الأمنية تحريات موسعة لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت عن تحديد هوية والدة الطفلة، التي تبين أنها تقيم بإحدى القرى، مع التحفظ على ذكر الأسماء كاملة حفاظًا على الخصوصية.

وبمواجهتها بالتحريات، اعترفت بأنها وضعت الطفلة حديثًا، واستعانت بسائق توك توك مقابل مبلغ مالي، وطلبت منه ترك المولودة أمام المسجد اعتقادًا منها أن أحد المصلين سيعثر عليها ويتكفل برعايتها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق التوك توك المتورط، الذي أقر بتقاضيه مبلغًا ماليًا مقابل تنفيذ ما طُلب منه، ما ساعد في استكمال تفاصيل القضية والوصول إلى الحقيقة.

وتواصل الأجهزة المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.