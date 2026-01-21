إعلان

أمن الشرقية يضبط سيدة ألقت طفلتها الرضيعة أمام مسجد في فاقوس

كتب : ياسمين عزت

09:55 م 21/01/2026

سيدة ألقت طفلتها الرضيعة أمام مسجد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:

عثَر أهالي قرية إكياد التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، على طفلة حديثة الولادة ملقاة أمام مسجد السكة الحديد، في مشهد مؤلم أثار صدمة وحزن المصلين عقب صلاة الفجر.

وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى موقع البلاغ، فيما دفعت وزارة الصحة بسيارة إسعاف لنقل الطفلة إلى حضّانة مستشفى فاقوس العام، حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

وبدأت الأجهزة الأمنية تحريات موسعة لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت عن تحديد هوية والدة الطفلة، التي تبين أنها تقيم بإحدى القرى، مع التحفظ على ذكر الأسماء كاملة حفاظًا على الخصوصية.

وبمواجهتها بالتحريات، اعترفت بأنها وضعت الطفلة حديثًا، واستعانت بسائق توك توك مقابل مبلغ مالي، وطلبت منه ترك المولودة أمام المسجد اعتقادًا منها أن أحد المصلين سيعثر عليها ويتكفل برعايتها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق التوك توك المتورط، الذي أقر بتقاضيه مبلغًا ماليًا مقابل تنفيذ ما طُلب منه، ما ساعد في استكمال تفاصيل القضية والوصول إلى الحقيقة.

وتواصل الأجهزة المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرية إكياد مركز فاقوس وزارة الصحة سيدة ألقت طفلتها الرضيعة أمام مسجد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
رياضة محلية

"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
أخبار البنوك

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام