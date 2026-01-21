إعلان

أثناء لهوه.. إصابة طفل سقط من علو داخل منزله في أبوتشت بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

09:51 م 21/01/2026

اسعاف أرشيفية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

شهدت قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حادثًا مؤسفًا بإصابة طفل إثر سقوطه من علو أثناء لهوه داخل منزله.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بسقوط الطفل من ارتفاع داخل المنزل، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة الطفل عاطف عرفات سعد الدين، البالغ من العمر 4 أعوام، جراء سقوطه من علو، حيث تم نقله إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرية الكرنك مركز أبوتشت قنا الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا إصابة طفل سقط من علو





