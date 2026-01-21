إعلان

خبير: استثمار الأموال في الذهب والفضة استراتيجة آمنة لحمايتها من التآكل

كتب : داليا الظنيني

10:59 م 21/01/2026

الدكتور ناجي فرج

أكد الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، أن المعدن الأصفر يتربع على عرش الأوعية الادخارية الأكثر نجاحاً واستقراراً على مر العصور، ناصحاً المواطنين بعدم التخلي عن حيازاتهم من الذهب إلا في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي توفير سيولة نقدية عاجلة.

وأوضح فرج، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، أن القيمة التاريخية للذهب تثبت تفوقه الدائم؛ فبينما كان الجرام يُتداول بأقل من جنيه واحد في ستينيات القرن الماضي، فإنه يسجل اليوم أرقاماً قياسية بآلاف الجنيهات.

وأضاف الخبير في صناعة المجوهرات، أن التذبذبات السعرية الحالية ليست إلا "حركات تصحيحية" طبيعية، سرعان ما يعقبها قفزات تتجاوز المستويات السابقة، مشيراً إلى أن الأسعار التي نراها مرتفعة اليوم قد تبدو منخفضة جداً في القريب العاجل.

وتوقع ناجي فرج أن يواصل الجنيه الذهب صعوده ليصل إلى مستوى 60 ألف جنيه في الفترة المقبلة، مشدداً في الوقت ذاته على أن تسعير الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية ولا ينفصل عنها.

وشدد على ضرورة توخي الحذر عند الشراء، عبر التعامل فقط مع المؤسسات الموثوقة والمرخصة، مع التأكيد على استلام فاتورة رسمية مفصلة تضمن حقوق المشتري، محذراً من الانسياق وراء مصادر غير معلومة.

وأشار فرج في حديثه إلى أن الفضة تمثل بديلاً استثمارياً ممتازاً، خاصة لصغار المدخرين، كاشفاً أنها حققت طفرة نمو بلغت 192% خلال عام واحد، وهي نسبة تفوقت في بعض الأحيان على مكاسب الذهب.

واختتم أن وضع الأموال في الذهب أو الفضة ليس نوعاً من المضاربة أو المغامرة، بل هو استراتيجية آمنة وطويلة الأمد لحماية المدخرات من التآكل.

الدكتور ناجي فرج صناعة الذهب الأوعية الادخارية الذهب والفضة

