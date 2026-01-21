إعلان

بالصور- الأنبا يوأنس يتفقد الحالة الصحية للبابا تواضروس في النمسا

كتب : محمود عجمي

08:51 م 21/01/2026
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الانبا يوأنس يصل النمسا (1)
  • عرض 4 صورة
    الانبا يوأنس يصل النمسا (3)
  • عرض 4 صورة
    الانبا يوأنس يصل النمسا (2)

أسيوط - محمود عجمي:

وصل الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، اليوم الأربعاء، إلى دولة النمسا، للاطمئنان على الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك عقب خضوع قداسته لعملية جراحية مؤخرًا.

وكان في استقبال الأنبا يوأنس لدى وصوله الأنبا جبريل، أسقف النمسا ورئيس دير الأنبا أنطونيوس.

يُذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كانت قد أصدرت، الجمعة الماضية، بيانًا رسميًا حول الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، أوضحت فيه أنه في إطار المتابعة الطبية الدورية لقداسته، وبناءً على نتائج عدد من الفحوصات والتحاليل، تبيّن احتياجه إلى تدخل جراحي بإحدى الكليتين، وقد أُجريت العملية بنجاح كامل، مع الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها.

مطران أسيوط الأنبا يوأنس النمسا البابا تواضروس الثاني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

