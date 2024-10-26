محافظ الدقهلية يوجه بسرعة حل أزمة الصرف الصناعي بالمنطقة الاستثمارية في ميت غمر

الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر للاطلاع على الوحدات الصناعية المقامة بها.

جاء ذلك بحضور اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والمحاسب فنجاري علي مدير المنطقة الإستثمارية بميت غمر .

واشتكى عدد من أصحاب الورش من تفاقم مشكلة الصرف الصحي والصناعي، وتواصل المحافظ مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بالدقهليه للوقوف علي أبعاد المشكلة لوضع حلول جذرية لها .

وأكد "مرزوق" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر كافة أجهزة الدولة بتقديم الدعم اللامحدود للمستثمرين والصناع من أجل مواصلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وتشجيعهم علي التصدير لرفع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل.

وقال المحافظ، إن توطين الصناعة المصرية ودعمها هي الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني، لأن من خلال الصناعة يزيد الإنتاج وبالتالي تقل الواردات وتزيد الصادرات مما يعزز من قيمة الجنيه المصري.

كما أكد "مرزوق" دعمه الكامل لأصحاب الوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية وحل مشاكلهم سواء المشاكل المتعلقة بالمرافق أو خاصه بمستلزمات الإنتاج مع كافة الجهات المعنية.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الصرف ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بوضع حلول لمشكلة الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن ما شاهده اليوم من صناعات متنوعة يدعونا للفخر صناعتنا الوطنية التي أصبحت اليوم يتم تصديرها إلى مختلف الدول العربية والأجنبية ونالت ثقة الدول التي يتم التصدير إليها، وعلينا دور كبير هو تشجيع المستثمرين لمواصلة الإنتاج وحل مشاكلهم.