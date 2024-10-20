265 جنيهًا للكيلو.. منفذ دائم للحوم المدعمة في البحيرة -صور وفيديو

البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت محافظة البحيرة، بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة"، أول منفذ دائم لبيع اللحوم المدعمة في أرض المعارض بمدينة دمنهور.

ويعرض المنفذ لحومًا بلدية طازجة وأخرى مجمدة، ودواجن بأسعار تقل عن مثيلتها بالأسواق العادية بنسبة تصل إلى أكثر من 30%.

وقال عبد الجواد سالم - مسؤول المنفذ: " إن المنفذ يطرح لحومًا بلدية ممتازة، وصغيرة في السن بسعر 265 جنيها، واللحوم مذبوحة تحت إشراف بيطري كامل".

وأضاف سالم: " يستطيع المواطن اختيار قطعية اللحم التي يريدها، ويتم تقطيعها بالطريقة التي يريدها أو فرمها، وستحصل عليها لحمًا صافيًا، ولا يتم تحميل الوزن بالدهون".

وتابع مسؤول المنفذ: " أنه بجانب اللحوم البلدية نطرح لحوما مجمدة بسعر 180 جنيها، ودجاج مجمد بسعر 85 جنيهًا للواحدة".

من جانبه قال محمد أيوب - زبون: "كيلو اللحمة البلدي في السوق بـ 420 جنيه، في المنفذ ده اللحمة بتتباع بـ 265 جنيه يعني فرق 155 جنيه، إحنا أولى بيها في وسط الغلاء اللي عايشينه".

وفي السياق ذاته قالت أم ياسين: "ياريت المنافذ دي تبقى في كل حي وكل قرية، ساعتها الجزارين هيبقوا مجبرين يخفضوا أسعارهم هما كمان والجشع هيقل".