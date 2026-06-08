أكدت مصادر إسرائيلية أن الهجمات الجارية ضد إيران تنفذها إسرائيل بشكل منفرد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة ساهمت في اعتراض جزء من الصواريخ خلال المواجهات الأخيرة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر قولها إن الجيش يواصل تنفيذ عملية "زئير الأسد" بعد توقف استمر شهرين، معتبرة أن هناك فرصة متاحة حالياً لتعزيز ما وصفته بالإنجازات التي تحققت خلال العملية.

وأضافت المصادر أن العمليات العسكرية ضد إيران مستمرة في إطار الأهداف التي حددها الجيش الإسرائيلي.

تهديد باستهداف الضاحية الجنوبية

كما أكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي لن يتردد في تنفيذ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت إذا توفرت فرصة لاستهداف عناصر قيادية، وفق ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متواصلاً على أكثر من جبهة، وسط استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران.