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ترامب: يجب على إسرائيل وإيران التوقف فوراً عن إطلاق النار

كتب : محمد جعفر

01:16 م 08/06/2026

ترامب

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكداً عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" ضرورة إنهاء المواجهة العسكرية المتجددة بين الطرفين، وكتب ترامب: "يجب على إسرائيل وإيران التوقف فوراً عن إطلاق النار".

عودة التصعيد بين طهران وتل أبيب

شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً جديداً بعدما أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل الماضي، وجاءت هذه الخطوة رداً على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أوضحته طهران.

صافرات الإنذار واعتراض الصواريخ

ودوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من شمال ووسط إسرائيل عقب إطلاق الصواريخ الإيرانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رصد المقذوفات التي استهدفت مناطق من بينها حيفا وقيسارية والخضيرة، وأكدت بيانات عسكرية لاحقة أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ التي أُطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

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ترامب إيران إسرائيل وقف إطلاق النار الحرس الثوري الضاحية الجنوبية

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