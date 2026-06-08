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مصر تؤكد على ضرورة سرعة التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

كتب : وكالات

01:13 م 08/06/2026

وزارة الخارجية المصرية

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أكدت مصر أهمية الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يأخذ في الاعتبار شواغل جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها دول المنطقة، بما يسهم في تجنيب الشرق الأوسط مخاطر التصعيد والتوتر والإرهاب في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية المتفاقمة خلال الأشهر الماضية.

وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، على أن الوصول السريع إلى هذا الاتفاق من شأنه المساهمة في استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومعالجة مختلف القضايا العالقة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يساعد على إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وأكدت القاهرة ضرورة التزام جميع الأطراف بالمبادئ العامة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة في تسوية النزاعات، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية.

كما دعت إلى تجنب أي خطوات تصعيدية وتهيئة الأجواء اللازمة للتوصل إلى تفاهمات توافقية تفتح المجال أمام معالجة الأزمات الأخرى في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكدت مصر أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، داعية إلى إعادة تركيز الاهتمام على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل على استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والبدء فوراً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة.

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مصر الولايات المتحدة إيران مضيق هرمز

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