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طهران تجهز مواقف السيارات كملاجئ للسكان

كتب : وكالات

12:53 م 08/06/2026 تعديل في 01:00 م

إيران

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بدأت السلطات في العاصمة الإيرانية اتخاذ إجراءات احترازية جديدة، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وتفعيل منظومات الدفاع الجوي للتعامل معها.

وقال المتحدث باسم بلدية طهران إن العمل جارٍ على تجهيز مواقف السيارات تحت الأرض لاستخدامها كملاجئ داخل العاصمة، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات المرتبطة بالتطورات الأمنية الراهنة.

تحذيرات إسرائيلية

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات.

وأوضح الجيش في بيان أن قيادة الجبهة الداخلية أرسلت تحذيرات مسبقة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية، داعياً السكان إلى التوجه فوراً إلى المناطق المحمية عند تلقي الإنذارات.

وأكد أن البقاء داخل المناطق المحمية يجب أن يستمر حتى صدور تعليمات جديدة، مشيراً إلى أن مغادرتها لن تكون ممكنة إلا بعد الحصول على توجيهات واضحة من قيادة الجبهة الداخلية.

كما دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الالتزام بالتعليمات والتصرف بمسؤولية، مؤكداً أن اتباع الإرشادات يسهم في حماية الأرواح.

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