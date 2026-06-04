أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل، أن قوات لواء جولاني فرضت سيطرة عملياتية على مرتفعات الشقيف في جنوب لبنان، في إطار العمليات العسكرية المستمرة على الجبهة اللبنانية.



رصد مسلحين خلال العملية العسكرية



أوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أنه رصد عنصرين مسلحين خلال الهجوم الذي نفذته قواته في منطقة مرتفعات الشقيف، مشيرا إلى أن القوات تابعت تحركاتهما أثناء سير العملية.

استهداف قُرب قلعة الشقيف



أضاف جيش الاحتلال، بحسب البيان، أن دبابة تابعة للواء جولاني استهدفت العنصرين في محيط قلعة الشقيف، في إطار العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية داخل المنطقة.

سلاح الجو يعلن مقتل العنصرين



أشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن سلاح الجو تدخل لاحقا في العملية، مؤكدا مقتل العنصرين بعد استهدافهما، وفق ما جاء في البيان العسكري الإسرائيلي.



الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته



تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.



وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.