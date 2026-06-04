

كشفت تشاندانا غودا، استشاري أمراض المخ والأعصاب في الهند، أن بعض العادات اليومية الشائعة قد تسهم في زيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية مع مرور الوقت، حتى لدى فئة الشباب.



قلة النوم والسهر من أبرز عوامل الخطر



وحذر استشاري أمراض المخ والأعصاب من أن قلة النوم، والسهر لساعات متأخرة، والاستخدام المستمر للأجهزة الإلكترونية قبل النوم، تُعد من أهم العوامل التي قد ترفع احتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، نقلا عن ما ذكره "aif.ru".



اضطرابات النوم وتأثيرها على الدماغ



وبين أن اضطرابات النوم المتكررة تمثل خطرًا متزايدًا، مشيرًا إلى أن الأبحاث الطبية الحديثة تركز بشكل متزايد على العلاقة بين الحرمان المزمن من النوم وأمراض الدماغ الوعائية.

وأضافت استشاري أمراض المخ والأعصاب، إن الحرمان المستمر من النوم يؤدي إلى ارتفاع هرمونات التوتر، وتقلبات ضغط الدم، وحدوث التهابات واضطرابات في عملية التمثيل الغذائي، وهي عوامل ترتبط بالسكتات الدماغية و النوبات الإقفارية العابرة، وهي عبارة عن انقطاع مؤقت لتدفق الدم إلى جزء من الدماغ.



أنماط الحياة الحديثة وتراكم المخاطر



وأشارت، إلى أن أنماط الحياة المعاصرة تسهم في زيادة عوامل الخطر، مثل السهر الطويل لمشاهدة المسلسلات أو استخدام الهواتف الذكية قبل النوم. كما أن قلة النوم غالبًا ما ترتبط بعادات غير صحية أخرى، مثل الإفراط في تناول الكافيين، وقلة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي غير متوازن، ما يزيد الضغط على القلب والأوعية الدموية.



علامات تحذيرية لا ينبغي تجاهلها



وأكدت استشاري أمراض المخ والأعصاب، أن بعض العلامات قد تكون إنذارًا مبكرًا، مثل اضطرابات مؤقتة في النطق، والدوار، وخدر الأطراف، أو مشكلات مؤقتة في الرؤية وحتى في حال اختفاء هذه الأعراض بسرعة، فقد تشير إلى نوبة نقص تروية عابرة تُعرف باسم “الجلطة الدماغية الصغرى”.



نصائح للوقاية من الجلطات الدماغية



نصحت غودا، باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية، أبرزها الالتزام بجدول نوم منتظم، وتقليل استخدام الشاشات في المساء، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والسيطرة على التوتر، إضافة إلى مراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.



الوقاية تبدأ من نمط الحياة



واختتمت غودا، بالتأكيد على أن الوقاية من السكتة الدماغية لا تعتمد فقط على الفحوصات الطبية الدورية، بل ترتكز بشكل أساسي على العادات اليومية التي تؤثر مباشرة على صحة الدماغ والأوعية الدموية.

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