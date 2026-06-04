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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بكاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

10:44 ص 04/06/2026

الشرطة الأمريكية

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أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء حادث إطلاق نار وقع خلال حفل تخرج بإحدى المدارس الثانوية في مدينة "فيرفيلد" بولاية كاليفورنيا، ما أثار حالة من الاستنفار الأمني في الولاية.

إطلاق النار وقع عقب حفل التخرج


قال متحدث باسم إدارة شرطة فيرفيلد، إن الحادث وقع نحو الساعة 7:15 مساء الأربعاء، داخل موقف السيارات المخصص لحفل تخرج مدرسة "سيم يتو الثانوية"، والذي أُقيم في حرم مدرسة "فيرفيلد الثانوية" الواقعة جنوب غرب مدينة ساكرامنتو، حسبما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين

أكدت السلطات، أن أحد المصابين، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، فارق الحياة في موقع الحادث، بينما جرى نقل المصابين الثلاثة الآخرين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، دون الكشف حتى الآن عن طبيعة إصاباتهم أو مدى خطورتها.


وأوضحت شرطة فيرفيلد، أن المصابين هم طفل يبلغ من العمر 11 عاما، إلى جانب شخصين بالغين يبلغان 20 و25 عاما، بحسب الشبكة الأمريكية.


البحث عن منفذ الهجوم


من جانبها، ذكرت عمدة مدينة سويسون سيتي، عايدة هيرنانديز، في منشور عبر "فيسبوك"، أن قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن مطلق النار، دون الكشف عن أوصافه أو هويته حتى الآن.


التحقيقات مستمرة


صرح متحدث باسم منطقة مدارس "فيرفيلد-سويسون الموحدة"، بأن إطلاق النار وقع بعد انتهاء مراسم التخرج، موضحا أن مدرسة "سيم يتو" تتشارك الحرم الجامعي مع مدرسة "فيرفيلد الثانوية".

وأكد المسؤول، أن الدراسة ستستمر بشكل طبيعي وفق الجداول المقررة خلال الأسبوع الجاري، فيما لا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث ودوافعه، داعية أي شخص يمتلك معلومات إلى التواصل مع الشرطة للمساعدة في سير التحقيقات، وفق "سي بي إس نيوز".

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