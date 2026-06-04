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كاتس: سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني

كتب : وكالات

10:22 ص 04/06/2026

يسرائيل كاتس

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان "تعبير عن الواقع الذي خلقناه في لبنان".

وأكد أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر.

وأضاف أن بقاء الجيش في المنطقة الأمنية يشمل منطقة قلعة الشقيف مع منع عودة السكان إليها، مهددا بمواصلة استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله.

وهاجم كاتس أحزاب المعارضة وطالبها بالاعتذار والاعتراف "بالإنجاز الكبير" لاتفاقية وقف إطلاق النار والتفاهمات مع لبنان.

وأضاف "بينما كانوا يهاجمون الحكومة فقد قادت خطوات قد تؤدي إلى اتفاق سلام سياسي وتحقيق أمن حقيقي لأول مرة منذ 50 عاما".

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يسرائيل كاتس إسرائيل لبنان حزب الله

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