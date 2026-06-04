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الولايات المتحدة تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار

كتب : وكالات

02:22 ص 04/06/2026 تعديل في 02:41 ص

إسرائيل ولبنان

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الخميس، أن إسرائيل ولبنان وافقتا على تنفيذ وقف إطلاق النار برعاية الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "اتفاق كل من لبنان وإسرائيل على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية سيطرةً كاملةً".

يذكر أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد أن لبنان تكبد خسائر بشرية كبيرة تجاوزت 3 آلاف شهيد، فيما ارتفع عدد النازحين إلى أكثر من مليون شخص، مشدداً على أن التفاوض يمثل الخيار الوحيد المتاح في المرحلة الحالية.

وقال عون إن القوة لا تكمن في خوض الحروب، بل في امتلاك الشجاعة والحكمة الكافيتين لإنهائها عبر التفاوض بما يخدم مصلحة لبنان ويحفظ مصالحه.

وشدد الرئيس اللبناني على التمسك بالسلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار الداخلي، مؤكداً الحرص على منع الفتنة وصون الوحدة الوطنية.

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