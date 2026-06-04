قالت رابطة المجلس الدولي للمطارات في أوروبا، اليوم الخميس، إن حركة الركاب في مطارات القارة انخفضت في ‌أبريل للمرة الأولى منذ بدء التعافي الذي أعقب جائحة كوفيد-19 قبل 5 سنوات، وذلك جراء الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران.

وأظهر التقرير الخاص بحركة المرور خلال ⁠شهر أبريل 2026 أن حركة الركاب عبر شبكة المطارات الأوروبية انخفضت 0.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت الرابطة، التي تتخذ من بروكسل مقرا، أن هذا الانخفاض يمثل أول تراجع على أساس سنوي في حركة الركاب منذ أن سجل قطاع الطيران ‌الأوروبي ⁠أول تعاف له من جائحة كوفيد-19 في أبريل 2021، وفقا لرويترز.