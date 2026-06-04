مصر تستهدف طرح سندات بالين الياباني لأول مرة منذ 3 سنوات

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري إن ‌مصر تستكمل خططها لإصدار أول سندات مقومة بالين منذ ثلاث سنوات، وذلك خلال زيارته لليابان اليوم، وفق ما نقلته رويترز.

كان البنك الأفريقي للتنمية قال في ​ديسمبر الماضي أنه سيضمن جزئيا ​سندات الساموراي التي تصدرها القاهرة في الأسواق ⁠اليابانية هذا العام بقيمة تعادل 500 ​مليون دولار.

تعد السندات الدولية إحدى الأدوات المالية في يد وزارة المالية لجمع سيولة بالعملة الأجنبية من الأسواق الدولية بهدف سد الفجوة الدولارية.

مصر تستهدف جمع 4 مليارات دولار خلال عام

كان أحمد كجوك وزير المالية، قال في وقت سابق إن موازنة العام المالي المقبل (2026-2027) تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.

طرحت مصر الشهر الماضي سندات اجتماعية وتنموية بمليار دولار لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء حرب إيران، ضمن جهود الحكومة لتنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، حسب بيان سابق من وزارة المالية.