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بن غفير يعارض الهدنة: كان يجب رفض ضغوط ترامب بشأن لبنان

كتب : وكالات

11:18 ص 04/06/2026

إيتمار بن غفير

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شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هجوماً على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، واصفاً إياه بأنه خطأ فادح ستكون له تداعيات مستقبلية.

وقال بن غفير إن حزب الله لم يغادر المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، معتبراً أن الجيش اللبناني لا يمتلك الوسائل التي تمكنه من إجبار الحزب على إخلاء تلك المناطق.

وأضاف أن حزب الله سيخرج أكثر قوة من هذه الترتيبات، مؤكداً أن إسرائيل، بحسب رأيه، باتت تتقبل وجوده بدلاً من العمل على القضاء عليه.

وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي موقف الحكومة من الضغوط الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان يتعين على رئيس الوزراء أن يبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن إسرائيل تقدر علاقاتها معه، لكنها دولة مستقلة وذات سيادة ولا يمكنها القبول بتعزيز قوة منظمة يعتبرها إرهابية أو السماح بوجودها على حدودها.

وتابع بن غفير أن هناك مواقف تتطلب قول "لا" حتى لرئيس الولايات المتحدة، محذراً من أن عدم اتخاذ هذا الموقف سيؤدي إلى مواجهة مستقبلية مع حزب الله عندما يصبح، وفق تعبيره، أكثر قوة وخطورة.

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