تفوق السامبا.. تاريخ مواجهات مصر والبرازيل قبل المباراة الودية استعدادًا

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نشر نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" اليوم الأربعاء، صور داخل صالة الألعاب الرياضية " الجيم" استعدادًا لمواجهة البرازيل الودية قبل صدام كأس العالم .

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب البرازيل يوم الأحد المقبل الموافق 7 يونيو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

وتنقل مباراة مصر والبرازيل قنوات " أون سبورت" الناقل الحصري للفراعنة في المباريات الودية قبل انطلاق المونديال.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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