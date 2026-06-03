ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم قبل لقاء البرازيل (صور)
كتب : محمد الميموني
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نشر نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" اليوم الأربعاء، صور داخل صالة الألعاب الرياضية " الجيم" استعدادًا لمواجهة البرازيل الودية قبل صدام كأس العالم .
موعد مباراة مصر والبرازيل الودية
ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب البرازيل يوم الأحد المقبل الموافق 7 يونيو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.
القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل
وتنقل مباراة مصر والبرازيل قنوات " أون سبورت" الناقل الحصري للفراعنة في المباريات الودية قبل انطلاق المونديال.
يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
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