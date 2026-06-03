مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

فرنسا

- -
22:10

كوت ديفوار

مباريات ودية - منتخبات

السويد

- -
20:00

اليونان

مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

- -
22:00

العراق

جميع المباريات

إعلان

ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم قبل لقاء البرازيل (صور)

كتب : محمد الميموني

11:33 م 03/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" اليوم الأربعاء، صور داخل صالة الألعاب الرياضية " الجيم" استعدادًا لمواجهة البرازيل الودية قبل صدام كأس العالم .

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب البرازيل يوم الأحد المقبل الموافق 7 يونيو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

وتنقل مباراة مصر والبرازيل قنوات " أون سبورت" الناقل الحصري للفراعنة في المباريات الودية قبل انطلاق المونديال.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

اقرأ ايضَا:

تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا قبل صدام كأس العالم

الأبيض حاضر.. زي منتخب مصر في مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح منتخب مصر كأس العالم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد افتتاح محمد رجب كافية في جدة.. نجوم اقتحموا عالم البزنس
زووم

بعد افتتاح محمد رجب كافية في جدة.. نجوم اقتحموا عالم البزنس
فيديوهات خادشة وإشارات مخلة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
حوادث وقضايا

فيديوهات خادشة وإشارات مخلة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
حمودة لـ"مصراوي": بيان أسرة نخنوخ حسم موقفي.. ولن أدافع عن المتهم بالتعدي
حوادث وقضايا

حمودة لـ"مصراوي": بيان أسرة نخنوخ حسم موقفي.. ولن أدافع عن المتهم بالتعدي
يعيد كتابة التاريخ.. تعرف على تفاصيل اكتشاف علمي عالمي بجامعة المنصورة
جامعات ومعاهد

يعيد كتابة التاريخ.. تعرف على تفاصيل اكتشاف علمي عالمي بجامعة المنصورة
الأحوال الجوية تربك حسابات مباريات كأس العالم 2026.. ما القصة؟
صور و فيديوهات كأس العالم

الأحوال الجوية تربك حسابات مباريات كأس العالم 2026.. ما القصة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان