أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إتاحة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025/2026، وذلك برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير المديرية.

وأوضحت المديرية أن النتائج سيتم إعلانها ظهر اليوم الخميس 4 يونيو 2026، داخل جميع المدارس الثانوية التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات واعتماد النتائج.