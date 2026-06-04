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خلال ساعات.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع مدارس القاهرة

كتب : أحمد الجندي

11:16 ص 04/06/2026

نتيجة أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إتاحة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025/2026، وذلك برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير المديرية.

وأوضحت المديرية أن النتائج سيتم إعلانها ظهر اليوم الخميس 4 يونيو 2026، داخل جميع المدارس الثانوية التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات واعتماد النتائج.

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نتيجة اولى ثانوي نتيجة ثانية ثانوي تعليم القاهرة

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