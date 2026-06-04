رفقة أسرته.. علي معلول يقضي عطلته في مصر

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يقضي التونسي علي معلول، لاعب الأهلي السابق والصفاقسي الحالي، عطلته رفقة عائلته في مصر، بعد انتهاء موسم 2025-26.

وأنهى الصفاقسي، الذي يضم علي معلول، الموسم المنقضي في الدوري التونسي، في المركز الثالث، ليحجز مقعده في الكونفدرالية الأفريقية.

معلول يقضي عطلته في مصر

نشرت زوجة علي معلول، مقطع فيديو عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من شرفة بمبنى أمام النيل.

ورحل علي معلول عن الأهلي بنهاية تعاقده، في صيف 2025، بعد 5 سنوات داخل صفوف القلعة الحمراء، وتوج مع الفريق بـ21 لقبا.

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