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رفقة أسرته.. علي معلول يقضي عطلته في مصر

كتب : هند عواد

11:05 ص 04/06/2026
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    ستوري زوجة علي معلول (3)
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يقضي التونسي علي معلول، لاعب الأهلي السابق والصفاقسي الحالي، عطلته رفقة عائلته في مصر، بعد انتهاء موسم 2025-26.

وأنهى الصفاقسي، الذي يضم علي معلول، الموسم المنقضي في الدوري التونسي، في المركز الثالث، ليحجز مقعده في الكونفدرالية الأفريقية.

معلول يقضي عطلته في مصر

نشرت زوجة علي معلول، مقطع فيديو عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من شرفة بمبنى أمام النيل.

ستوري زوجة علي معلول (3)ستوري زوجة علي معلول (4)ستوري زوجة علي معلول (5)ستوري زوجة علي معلول (2)ستوري زوجة علي معلول (1)

ورحل علي معلول عن الأهلي بنهاية تعاقده، في صيف 2025، بعد 5 سنوات داخل صفوف القلعة الحمراء، وتوج مع الفريق بـ21 لقبا.

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علي معلول الأهلي الصفاقسي

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