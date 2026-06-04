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وفاة الشيخ وليد صيام إمام المسجد الأقصى بعد صراع مع المرض

كتب : وكالات

08:46 ص 04/06/2026

الشيخ وليد صيام

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توفي اليوم الخميس، الشيخ وليد صيام إمام المسجد الأقصى في القدس، حسبما أفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية.

ونعت الوسائل الإعلامية الفلسطينية الشيخ صيام، مشيرة إلى أنه توفي بعد فترة عناء مع المرض.

يشار إلى أن الشيخ صيام شغل منصب إمام المسجد الأقصى لسنوات طويلة، وهو مأذون شرعي، وواعظ، ومدرس للقرآن الكريم .

وكان يعاني الشيخ من مرض شديد أبعده عن إمامة المسجد الأقصى منذ سنوات حتى قبل أن يغيب، كان يستعين بمركبة كهربائية وأنبوب أكسجين لمواصلة الصلاة في الأقصى، وكان يرقد على سرير الشفاء منذ سنوات، وفقا لروسيا اليوم.

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وفاة إمام المسجد الأقصى وفاة الشيخ وليد صيام المسجد الأقصى القدس

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