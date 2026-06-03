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وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت

كتب : وكالات

10:22 م 03/06/2026

عباس عراقجي

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نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن نهاية الحرب ووقف إطلاق النار يجب أن يكون في إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان.

وقال عراقجي، إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت، مؤكدًا "أن أي هجوم على بيروت ستكون له عواقب وخيمة وسيؤدي إلى استئناف الحرب بشكل كامل".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن المحادثات مع أمريكا لم تنقطع لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات.

وأشار عراقجي، إلى أن العودة إلى طاولة المفاوضات مشروطة بضمان حقوق الشعب الإيراني، وإنهاء الحرب في لبنان ووقف التوترات في المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "لم نسع أبدا للتدخل في شؤون لبنان الداخلية وحزب الله جزء مهم من بنيته السياسية".

ولفت عراقجي، إلى أن مصير حرب إيران مع أمريكا وإسرائيل ليس منفصلا عن مصير الحرب في لبنان.

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