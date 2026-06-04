أعلنت إيران، أن الأضرار التي لحقت بمطار الكويت الدولي لا تعود إلى هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية، على خلاف الرواية الكويتية التي تحدثت عن هجوم بطائرة مسيّرة، مشيرة إلى أن السبب عطل في منظومة "باتريوت" الأمريكية.

الحرس الثوري: الأضرار سببها خلل في منظومة دفاع أمريكية



قال العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن الأضرار التي لحقت بمبنى الركاب في مطار الكويت الدولي ناتجة عن عطل في أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" الأمريكية، وليس نتيجة أي ضربات صاروخية أو هجوم إيراني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

الكويت تؤكد تعرّض المطار لهجوم بطائرة مسيّرة

في المقابل، كانت هيئة الطيران المدني الكويتية، قد نشرت مقطع فيديو، وصفت فيه ما جرى بأنه "هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية" استهدف المطار يوم الأربعاء، موضحة أن التسجيل يُظهر لحظة الاصطدام داخل المطار وخارجه، وما تبعه من اندلاع ألسنة لهب.

ضحايا وإصابات في الحادث



وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلنت السلطات الكويتية، مقتل شخص واحد وإصابة 63 آخرين، في أعقاب الحادث الذي وقع داخل نطاق مطار الكويت الدولي، وسط تضارب في الروايات بشأن طبيعة وأسباب الانفجار.