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مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع للحد من صلاحيات ترامب العسكرية في إيران

كتب : وكالات

01:35 ص 04/06/2026

مجلس النواب الأمريكي

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أقر مجلس النواب الأمريكي قرارا بشأن صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في الحرب يحد من قدرته على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران بعد أكثر من 3 أشهر على بدء الحرب.

وصوت المجلس لصالح القرار بنتيجة 215 صوتا مقابل 208، حيث انضم 4 نواب جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين لدعم التشريع.

والنواب هم: توم باريت (ميشيجان)، ووارن ديفيدسون (أوهايو)، وبرايان فيتزباتريك (بنسلفانيا)، وتوماس ماسي (كنتاكي).

يأتي هذا بعد أن أرجأ قادة الجمهوريين في مجلس النواب التصويت قبل أسبوعين خوفا من الهزيمة، لكنهم لم يعودوا قادرين على تأخيره بعد أن استدعى الديمقراطيون قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يتطلب النظر في هذه التدابير خلال فترة زمنية محدودة.

وعلى الرغم من نجاح التصويت، فإن تقييد سلطة ترامب العسكرية يبقى بعيد المنال، إذ لا يزال يتعين على مجلس الشيوخ تبني قرار مماثل، وعلى الرئيس التوقيع عليه، وهو أمر لا يعتبره سوى قلة من المشرعين واقعيا.

وقد جادل البيت الأبيض سابقا، أن قانون صلاحيات الحرب لا ينطبق بسبب الهدنة المعلنة مع إيران.

وتصف وسائل الإعلام الأمريكية هذا القرار بأنه "فركة أذن لترامب"، الذي حافظ إلى حد كبير بهيمنة قبضته الحديدية على مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب طوال فترة الصراع.

ويأتي التصويت كأحدث علامة على تآكل الدعم الجمهوري للحرب، مع تزايد الإحباط بسبب استمرار الجمود في مضيق هرمز وتأثير الحرب على أسعار الطاقة وخاصة البنزين في الولايات المتحدة وسط استعدادات جارية للانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، وفقا لروسيا اليوم.

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صلاحيات ترامب العسكرية حرب إيران مجلس النواب الأمريكي ترامب

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