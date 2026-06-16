إعلان

إعلام عبري: اجتماع طارئ بمكتب نتنياهو لبحث تحدي الفصل بين ساحتي إيران ولبنان

كتب : وكالات

11:29 م 16/06/2026

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بانه عقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء بمكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث التعامل مع تحدي الفصل بين ساحتي إيران ولبنان في اتفاق طهران وواشنطن.
ومن المقرر أن توقع إيران وأمريكا يوم الجمعة المثبل على مذكرة تفاهم داخل منتجع سياحي في سويسرا من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الحرب.
وبحسب القناة الـ12 العبرية، رفضت أمريكا طلب إسرائيل بشأن الاطلاع على مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران قبل توقيعها.
ووفقا للقناة العبرية، طلبت إسرائيل من الإدارة الأمريكية السماح لها بمراجعة نص مذكرة التفاهم بعدما أكد المسؤولين الإيرانيين أن الاتفاق يشمل إيقاف القتال بجميع الجبهات التي من ضمنهم لبنان، إلا أن واشنطن رفضت الطلب الإسرائيلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران اتفاق إيران وأمريكا إيران وأمريكا بنيامين نتنياهو

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فرنسا: مجموعة السبع تدرس بدائل محتملة لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

فرنسا: مجموعة السبع تدرس بدائل محتملة لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز
ضياء رشوان: صناع القرار الخليجي يعرفون الموقف المصري منذ اللحظة الأولى
أخبار مصر

ضياء رشوان: صناع القرار الخليجي يعرفون الموقف المصري منذ اللحظة الأولى
اتهامات تطارد رئيس الاتحاد البرازيلي خلال كأس العالم 2026.. ما القصة؟
كأس العالم 2026

اتهامات تطارد رئيس الاتحاد البرازيلي خلال كأس العالم 2026.. ما القصة؟
منة فضالي وداليا البحيري.. 10 صور للنجمات بتيشرت منتخب مصر في كأس العالم
زووم

منة فضالي وداليا البحيري.. 10 صور للنجمات بتيشرت منتخب مصر في كأس العالم
هل حددت الحكومة موعد تطبيق الدعم النقدي؟.. وزير التموين يحسم الجدل
أخبار مصر

هل حددت الحكومة موعد تطبيق الدعم النقدي؟.. وزير التموين يحسم الجدل

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

النمسا

النمسا

- -

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

- -

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر تكشف: سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق الدعم النقدي
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي