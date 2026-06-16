أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بانه عقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء بمكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث التعامل مع تحدي الفصل بين ساحتي إيران ولبنان في اتفاق طهران وواشنطن.

ومن المقرر أن توقع إيران وأمريكا يوم الجمعة المثبل على مذكرة تفاهم داخل منتجع سياحي في سويسرا من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الحرب.

وبحسب القناة الـ12 العبرية، رفضت أمريكا طلب إسرائيل بشأن الاطلاع على مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران قبل توقيعها.

ووفقا للقناة العبرية، طلبت إسرائيل من الإدارة الأمريكية السماح لها بمراجعة نص مذكرة التفاهم بعدما أكد المسؤولين الإيرانيين أن الاتفاق يشمل إيقاف القتال بجميع الجبهات التي من ضمنهم لبنان، إلا أن واشنطن رفضت الطلب الإسرائيلي.